В Сербии после укусов инфицированных комаров скончались десятки человек

В Сербии сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. По данным национального института общественного здравоохранения «Доктор Милан Йованович Батут», на сегодняшний день из-за лихорадки Западного Нила скончались уже 25 человек, сообщает ТАСС.

Заболевшие – люди в возрасте от 22 до 84 лет. Большинство умерших – пожилые люди, страдавшие хроническими заболеваниями. Также отмечается, что диагноз «лихорадка Западного Нила» подтвержден еще 237 человек. Переносчиком возбудителя этого заболевания являются комары. Людям рекомендовано применять репелленты и противомоскитные сетки, а также избегать нахождения под открытым небом в сумерках и на рассвете.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данным Всемирной организации здравоохранения, от 24 августа, вспышка лихорадки Западного Нила широко распространилась по Европе. На эту дату с начала 2018 года в Европе было зарегистрировано более 400 случаев заболевания, 27 из которых со смертельным исходом. В число стран, где произошло наибольшее количество заболеваний, входят: Сербия, Италия, Греция, Венгрия, Румыния. Кроме того, случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Англии и Израиле.

По заключению экспертов ВОЗ, в 2018 году из-за необычно высокой температуры и сильных дождей вспышка заболевания началась раньше, чем обычно, а популяция комаров значительно возросла.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Белград, Иван Гридин

Белград. Другие новости 05.09.18

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