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Понедельник, 10 сентября 2018, 10:36 мск

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В Париже мужчина изрезал ножом семерых прохожих

Фото: Le Parisien

В Париже мужчина, вооруженный ножом и металлическим прутом, напал на прохожих. По предварительным данным, пострадали семь человек, из них пятеро получили серьезные ранения.

Сначала преступник напал на посетителей кинотеатра MK2 в 20-м округе Парижа, передает телеканал BFM TV. Там он ранил двух мужчин и женщину. Затем он бросился на играющих в петанк. Один из игроков швырнул в злоумышленника металлический шар. После этого мужчина напал на прохожих на улице Анри Ногера и ранил двух британских туристов.

В результате семь человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации, состояние двоих медики оценивают как средней тяжести.

Злоумышленника задержала бригада по борьбе с преступностью. Отмечается, что он выходец из Афганистана.

Пока у полиции нет оснований полагать, что речь идет о теракте. Правоохранители выясняют мотивы мужчины.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 10.09.18

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Метки / Европа

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