Террористы расстреляли военный парад в Иране: много погибших и раненых

При стрельбе во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана погибли 10 человек. В числе жертв, по меньшей мере, 8 военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции и один журналист, сообщают иранское агентство Tasnim. Еще 21 человек пострадал, в их числе женщины и дети. Власти назвали атаку терактом.

Нападение произошло в субботу утром. Неизвестные открыли огонь по военным и зрителям военного парада. Стрелки были одеты в военную форму и прятались, по одним данным, за трибуной, по другим сведениям, в парке рядом с местом проведения мероприятия.

По информации иранского телеканала Press TV, силовики уничтожили как минимум четырех нападавших.

На месте теракта работают медики.

Отмечается, что атаку совершили боевики запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство».

Военные парады сегодня проходят во многих городах Ирана. Они приурочены к дню начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Дополнено в 13:37 мск: по последним данным Press TV, число погибших в результате теракта выросло до 24 человек, ранены 53 человека.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 21.09.18

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