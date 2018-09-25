Иран грозит перекрыть для танкеров важный пролив в Аравийском море

Власти Ирана перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Об этом заявил иранский лидер Хасан Роухани. По его словам, развитие событий по этому сценарию возможно, если США продолжат применение санкций в отношении Ирана.

«Мы обладаем властью, необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу нашей акватории», – заявил Роухани в интервью американскому телеканалу NBC. В Пентагоне на это ответили, что американские военные обеспечат свободу судоходства в проливе, если Иран решится на данный шаг. В минувшую пятницу вооруженные силы Ирана начали военные маневры в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива.

Как напоминает «РГ», ранее замначальника ставки «Саралла» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Коусари предупреждал о возможном закрытии иранскими военными Ормузского пролива для иностранных танкеров. Также об этом упоминал заместитель командующего КСИР Хосейн Салами.

Как писал «Новый День», президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной «худшим в истории» и предложил заключить с Тегераном «новый улучшенный договор» на своих условиях.

Отметим, что узкий Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидским заливы Аравийского моря. Через пролив проходит значительная часть танкеров, груженых персидской нефтью. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное – Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 25.09.18

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