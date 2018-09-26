США остерегли ЕС от обхода антииранских санкций

США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить санкции в отношении Ирана. Такое заявление сделал советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Так он отреагировал на инициативу ЕС по защите своих компаний от санкций США. «Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания», – пообещал Болтон.

По его словам, Вашингтон будет «агрессивно» и «непоколебимо» реализовывать свои санкции против Ирана. Ранее на полях Генассамблеи ООН по итогам встречи «пятерки» международных посредников (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Ирана глава дипломатии ЕС Федерика Могерина объявила о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям вести бизнес с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки с Тегераном и угрозу американских санкций.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Как писал «Новый День», в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном и восстановлении всех санкций, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном. Остальные члены «шестерки» раскритиковали этот шаг Вашингтона. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США частично восстановили действие антииранских санкций 7 августа, а более существенные ограничения, например, экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября, отмечает РИА «Новости». ЕС не признает эти санкции и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако европейский бизнес все равно де-факто сворачивает взаимодействие с исламской республикой.

Вчера стало известно о готовности властей Ирана перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок. По словам иранского лидера Хасана Роухани, развитие событий по этому сценарию возможно, если США продолжат применение санкций в отношении Ирана.

«Мы обладаем властью, необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу нашей акватории», – заявил Роухани в интервью американскому телеканалу NBC. В Пентагоне на это ответили, что американские военные обеспечат свободу судоходства в проливе, если Иран решится на данный шаг. В минувшую пятницу вооруженные силы Ирана начали военные маневры в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива.

Узкий Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидским заливы Аравийского моря. Через пролив проходит значительная часть танкеров, груженых персидской нефтью. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное – Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.09.18

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