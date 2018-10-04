Суд Дании забрал детей у больной раком россиянки

Россиянка Хелен Расмуссен (прошлом – Галина Трофимова), проживающая в Дании, заявила, что суд принял решение изъять у нее двоих детей. «У меня забрали детей. Решение ещё не прислали, сказали, что я не сотрудничаю с ними. Единственное решение последней инстанции», – приводит ее слова RT.

По ее словам, сейчас решается вопрос, сможет ли она видеть своего семилетнего сына, который по решению суда будет жить с отцом. Расмуссен также заявила, что к ней пришли сотрудники соцслужбы с намерением забрать старшего сына Матиаса (12 лет).

Ранее Хелен Расмуссен заявила, что детей у нее забрали из-за онкологического заболевания. По данным дипломатического представительства РФ, Расмуссен проживает в королевстве с 2002 года, имеет двух несовершеннолетних детей от разных браков. На протяжении длительного времени женщина проходила курс лечения от рака.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 04.10.18

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