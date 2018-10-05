Глава Интерпола уехал в Китай и бесследно исчез

Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй отправился в отпуск в Китай и пропал. Его родственники обратились в полицию. Проводится расследование.

По словам супруги Хунвэя, ее муж уехал в Китай в конце сентября и с тех пор не связывался с семьей, передает Europe 1. «Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», – уточняет радиостанция. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

По факту исчезновения главы Интерпола французская полиция начала расследование.

Мэн Хунвей возглавил Интерпол в 2016 года. Его полномочия на этом посту заканчиваются в 2020 году. Он проживает с семьей в Лионе, где располагается штаб-квартира организации.

Лион, Служба информации РИА «Новый День»

Лион. Другие новости 05.10.18

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