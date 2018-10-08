Глава Интерпола попал под следствие в Китае и ушел в отставку

Президент Международной организации уголовной полиции Мэн Хунвэй был вынужден покинуть свой пост. Ранее глава Интерпола уехал в Китай и таинственным образом пропал. Позже стало известно, что он был задержан по подозрению в коррупции.

Прошение о сложении полномочий Мэн Хунвэй отправил в генеральный секретариат в Лионе 7 октября, об этом сообщается на официальном сайте Интерпола. Согласно предписанной процедуре пост президента организации займет старший заместитель Мэна представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Выборы нового главы пройдут в рамках сессии генассамблеи Интерпола 18-21 ноября в Дубае.

Об исчезновении Хунвэя ранее сообщила его супруга. По ее словам, он уехал в Китай в конце сентября и перестал выходить на связь. Женщина сообщила, что муж прислал ей фотографию с ножом, вероятно, он хотел сказать, что ему угрожает опасность. Затем Хунвэй написал, чтобы жена ожидала его звонка, но так и не позвонил, пишет газета Parisien. Прокуратура Лиона начала расследование в связи с исчезновением главы Интерпола.

Центральная комиссия ЦК Коммунистической партии Китая сообщила, что Хунвэй был задержан сразу же после приезда в страну. В МВД Франции заявили, что не обладают информацией о расследовании в отношении главы Интерпола. По данным СМИ, Мэна Хунвэя подозревают в содействии компании по получению сделки в сфере кибербезопасности.

Лион, Служба информации РИА «Новый День»

Лион. Другие новости 07.10.18

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