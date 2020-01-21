Бывший глава Интерпола сядет в тюрьму за взятки

В Китае суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Интерпола и бывшему заместителю министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэю. Чиновник проведет в заключении 13 лет и 6 месяцев.

Вердикт вынес суд в Тяньцзине, сообщает портал Sina. По данным следствия, Хунвэй использовал свою должность в корыстных интересах и получал взятки деньгами и дорогими подарками. Ущерб от действий чиновника оценивается в 14,46 миллиона юаней (около 130 миллионов рублей).

Суд приговорил Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы, а также штрафу в 2 миллиона юаней (около 18 миллионов рублей). Сужденный согласился с вердиктом и решил не подавать апелляцию.

Об исчезновении Хунвэя в начале ноября 2018 года сообщила его супруга. По ее словам, он уехал в Китай в конце сентября и перестал выходить на связь. Прокуратура Лиона начала расследование в связи с исчезновением главы Интерпола. Позже Центральная комиссия ЦК Коммунистической партии Китая сообщила, что Хунвэй был задержан сразу же после приезда в страну по подозрению в коррупции.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 21.01.20

В США разрабатывают вакцину против китайского коронавируса. / В Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве на свадьбе. / Россия рассказала в ООН о фальсификации химатаки в Сирии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»