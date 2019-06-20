Бывший глава Интерпола признался в получении взяток

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину в получении взяток в ходе судебного заседания. Об этом сообщает Верховная народная прокуратура Китая.

На слушании прокурор зачитал обвинение и предоставил доказательства, после чего Мэн Хунвэй признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает РИА «Новости». Отмечается, что чиновник долгое время злоупотреблял служебным положением и действовал в личных интересах, принимая подарки и денежные вознаграждения. За годы службы Хунвэй получил более 2 млн долларов.

Приговор экс-главе Интерпола, который ранее занимал пост заместителя министра общественной безопасности Китая, будет вынесен позже, дата не уточняется.

Об исчезновении Хунвэя в начале ноября прошлого года сообщила его супруга. По ее словам, он уехал в Китай в конце сентября и перестал выходить на связь. Прокуратура Лиона начала расследование в связи с исчезновением главы Интерпола. Позже Центральная комиссия ЦК Коммунистической партии Китая сообщила, что Хунвэй был задержан сразу же после приезда в страну по подозрению в коррупции.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 20.06.19

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