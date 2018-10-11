Европарламент выступил за полный запрет одноразовой посуды в ЕС

Комитет Европарламента по охране окружающей среды проголосовал за запрет на территории Евросоюза использования одноразовых пластиковых изделий. Как сообщает Европарламент, запрет коснется изделий, «на которые приходится более 70% морского мусора» и вступит в силу с 2021 года.

В частности, речь идет о пластиковых тарелках, стаканах и столовых приборах. Кроме того, к 2025 году предлагается сократить использование изделий, для которых отсутствуют альтернативные варианты. К таким предметам относятся, одноразовые коробки для фастфуда и контейнеры для десертов и мороженого. Доклад с предложениями будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября, сообщается в релизе.

Как писал «Новый День», ранее о готовности объявить войну изделиям из пластика заявили власти Британии. Речь идет о запрете на законодательном уровне продажи пластиковых трубочек для коктейлей и некоторых других одноразовых изделий из пластика, в том числе ватных палочек.

Британия намерена объявить о выделении около $86 млн на развитие новых технологий, решающих проблему пластика. «Правительство Великобритании является мировым лидером в этом вопросе, и британская общественность выразила страсть и активность в принятии сборов за использование пластиковых пакетов и запрета пластиковых гранул, и сегодня мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», – говорится в заявлении премьер министра страны Терезы Мэй.

По данным министерства окружающей среды страны, в Великобритании ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.

Против использования пластика выступили и в Италии. Так, туристов и местных жителей на итальянских островах Тремити начали штрафовать за использование одноразовой пластиковой посуды. Штраф нешуточный – до 500 евро. «Запрет на использование на островах пластиковой одноразовой посуды вступил в силу с мая. Нарушители будут оштрафованы на месте на сумму от 50 до 500 евро. Это касается как туристов, так и местных жителей», – говорится в сообщении.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 11.10.18

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