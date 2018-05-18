Туристов в Италии ждут громадные штрафы за использование пластиковой посуды

Туристов, как и местных жителей на итальянских островах Тремити будут штрафовать за использование одноразовой пластиковой посуды. Штраф нешуточный – до 500 евро, сообщает газета La Repubblica.

«Запрет на использование на островах пластиковой одноразовой посуды вступил в силу с мая. Нарушители будут оштрафованы на месте на сумму от 50 до 500 евро. Это касается как туристов, так и местных жителей», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что уровень загрязнения пластиковыми отходами на островах Тремити ужасающий. Здесь поставлен антирекорд по уровню загрязнения пластиковыми отходами. Следом в данном рейтинге идет город Портичи в Неаполе. Запрет на использование пластиковой посуды – шаг в сторону исправления ситуации, подчеркивают авторы инициативы.

Следующим шагом станет полный запрет на использование пластиковых бутылок и контейнеров из полистирола.

Как писал «Новый День», войну изделиям из пластика намерена объявить и Британия. Власти Соединенного Королевства намерены запретить на законодательном уровне продажу пластиковых трубочек для коктейлей и некоторых других одноразовых изделий из пластика, в том числе ватных палочек.

Британия намерена объявить о выделении около $86 млн на развитие новых технологий, решающих проблему пластика. «Правительство Великобритании является мировым лидером в этом вопросе, и британская общественность выразила страсть и активность в принятии сборов за использование пластиковых пакетов и запрета пластиковых гранул, и сегодня мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», – говорится в заявлении премьер министра страны Терезы Мэй.

По данным министерства окружающей среды страны, в Великобритании ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 18.05.18

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