Минприроды наложит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика

Минприроды готовит запрет на продажу в России одноразовой пластиковой посуды, рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин. «Минприроды России – за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», – цитирует РИА «Новости» Дмитрия Кобылкина.

Как писал «Новый День», в октябре прошлого года комитет Европарламента по охране окружающей среды проголосовал за запрет на территории Евросоюза использования одноразовых пластиковых изделий. Запрет коснется изделий, «на которые приходится более 70% морского мусора» и вступит в силу с 2021 года.

В частности, речь идет о пластиковых тарелках, стаканах и столовых приборах. Кроме того, к 2025 году предлагается сократить использование изделий, для которых отсутствуют альтернативные варианты. К таким предметам относятся, одноразовые коробки для фастфуда и контейнеры для десертов и мороженого. Доклад с предложениями будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября, сообщается в релизе.

Напомним, что ранее о готовности объявить войну изделиям из пластика заявили власти Британии. Речь идет о запрете на законодательном уровне продажи пластиковых трубочек для коктейлей и некоторых других одноразовых изделий из пластика, в том числе ватных палочек.

Британия намерена объявить о выделении около $86 млн на развитие новых технологий, решающих проблему пластика. «Правительство Великобритании является мировым лидером в этом вопросе, и британская общественность выразила страсть и активность в принятии сборов за использование пластиковых пакетов и запрета пластиковых гранул, и сегодня мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», – говорится в заявлении премьер министра страны Терезы Мэй.

По данным министерства окружающей среды страны, в Великобритании ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.

Против использования пластика выступали и власти Италии. Так, туристов и местных жителей на итальянских островах Тремити начали штрафовать за использование одноразовой пластиковой посуды. Штраф нешуточный – до 500 евро. Запрет на использование на островах пластиковой одноразовой посуды вступил в силу с мая 2018 года. Нарушители будут оштрафованы на месте на сумму от 50 до 500 евро. Это касается как туристов, так и местных жителей.

Москва, Иван Гридин

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