Россияне не готовы отказаться от пластика в быту

Жители России пока не готовы к тому, чтобы отказаться от одноразовых пластиковых изделий. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Первый шаг, который нам надо сделать, – это полноценная переработка пластика, полиэтилена и другой синтетики. Потому что понятно, что скорого отказа у нас не произойдет, обычно этому предшествуют определенные этапы, которые мы не прошли», – цитирует депутата РИА «Новости».

Кроме того, что заводов, перерабатывающих пластик, в стране очень мало, к тому же работающим предприятиям не хватает сырья. Причина в том, что в регионах никак не удается наладить полноценный раздельный сбор мусора.

Европейские страны постепенно отказывают от использования одноразового пластика в быту. Так на итальянских островах Тремити ввели штрафы в размере до 500 евро за использование одноразовой пластиковой посуды. Войну изделиям из пластика объявила и Британия. Власти Соединенного Королевства намерены запретить на законодательном уровне продажу пластиковых трубочек для коктейлей и некоторых других одноразовых изделий из пластика, в том числе ватных палочек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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