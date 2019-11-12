Экоактивисты требуют от Минприроды РФ запрета одноразового пластика

Эксперты Greenpeace в России разработали план по решению проблемы пластикового загрязнения, который был направлен главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. В частности, активисты предлагают ввести запрет на оборот товаров из одноразового пластика.

«Одноразовый пластик – оружие массового поражения. Превращаясь в мусор, он загрязняет природу и вредит ее обитателям. Упаковка и товары из одноразового пластика – главные загрязнители побережий России», – говорится в сообщении на сайте Greenpeace. Выводы защитников природы основаны на итогах народных проверок пластикового загрязнения побережий океанов, морей, рек и озер России, а также экспедиций Greenpeace на объекты ЮНЕСКО – Байкал и Куршскую косу.

Активисты предлагают запретить пакеты-майки и фасовочные пакеты, пластиковые контейнеры и посуду, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет. Вместо одноразовых товаров необходимо развивать системы повторного использования и пополнения.

Вместе с тем, Greenpeace требует ужесточить требования к производителям. Так, по мнению экоактивистов, компании должны обеспечивать 100% утилизацию сигаретных фильтров, зажигалок, женских прокладок, тампонов, а также рыболовных сетей и снастей. Те производители, которые не организуют переработку и утилизацию, будут платить повышенный экологический сбор.

«Уже 127 стран законодательно регулируют оборот одноразового пластика. России пора присоединиться к их числу. Пластиковые изделия, которые невозможно выделить из потока отходов, эффективно переработать и вернуть в оборот, должны исчезнуть либо изменить дизайн. Чтобы остановить пластиковое загрязнение, нужно прекратить производство мусора и вкладывать силы в создание альтернативных систем доставки, многоразовой упаковки, оборотной тары», – заключил эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Дмитрий Нестеров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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