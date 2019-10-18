В России хотят запретить пластиковые пакеты

В России хотят поэтапно отказаться от производства пластиковых пакетов. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор. В перспективе все должно прийти к тому, что мешки из пластика окончательно попадут под запрет. Меру по защите окружающей среды поддержали в Минприроды.

Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства, сообщили в Роспотребнадзоре. Инициатива соответствует общемировой политике в отношении одноразовых пластиковых изделий. Так Евросоюз идет к тому, что к 2021 году будут запрещены пластиковая посуда, контейнеры для еды, столовые приборы, соломинки для напитков и ватные палочки, пишут «Известия».

В России сетевые магазины уже отказались от бесплатной раздачи пластиковых пакетов, сейчас в большинстве крупных супермаркетов мешки продают, что повлияло на спрос на них, который упал практически вдвое.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) призвали не спешить с полным запретом, пока не будет решен вопрос о замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. В АКОРТ добавили, что сейчас есть три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика плюс многоразовые сумки.

По словам экологов, говорить о запрете пластиковых пакетов можно не ранее 2024 года. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. Если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать, отметили в ассоциации «Чистая страна».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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