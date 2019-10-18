«Запрещать не будем», – Роспотребнадзор уточнил планы по пластиковым пакетам

Роспотребнадзор заявил, что в России не планируется запрет производства пластиковых пакетов – такой законопроект не готовится. Ведомство предлагает поэтапно сократить производство пластиковых пакетов и использовать их многократно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Кроме того, ведомство считает необходимым стимулирование производства и использование многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться при определенных условиях и биоразлагаемой тары и упаковки.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роспотребнадзор готовит поправки в закон об отходах производства, предполагающие поэтапный отказ от производства пластиковых пакетов. В перспективе все должно прийти к тому, что мешки из пластика окончательно попадут под запрет. Отмечалось, что меру по защите окружающей среды поддержали в Минприроды.

В Ассоциации компаний розничной торговли призвали не спешить с полным запретом пластиковых пакетов, пока не будет решен вопрос о замене

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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