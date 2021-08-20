Минприроды предлагает запретить в России 28 пластиковых товаров (СПИСОК)

Минприроды предлагает запретить использование в России 28 видов одноразовых пластиковых товаров и упаковки. В списке значатся ватные палочки, трубочки, посуда. Предложение уже направлено в Минпромторг. Об этом сообщила глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще… Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы», – сказал министр, отметив, что этот список передан «коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью».

По словам главы ведомства, Минприроды ставит задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров, передает ТАСС.

В список, помимо ватных палочек, вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов. В Минприроды подчеркнули, что запрет данных видов товаров и упаковки возможен «только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий».

Козлов также сообщил, что ведомство готовит запрет на смешивание в мусоровозах раздельно собранных отходов и отходов из общего бака. «Сейчас готовим изменения в законодательство, которое запрещает в случае раздельного сбора миксовать эту историю», – сказал министр.

Речь идет о внесении изменений в правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно новым правилам, при погрузке в мусоровоз и их дальнейшей транспортировке будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минприроды. Сейчас в ведомстве готовят соответствующий проект постановления для внесения на рассмотрение кабмина РФ.

Москва, Наталья Петрова

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