Американские солдаты уверены в скором начале полномасштабной войны

Согласно опросу, половина американских солдат считают, что в скором времени США будут вовлечены в полномасштабные военные действия. Главными врагами Штатов, по мнению респондентов, являются Китай и Россия.

Результаты опроса американских военных приводит издание Military Times. 46% опрошенных заявили, что их страна примет участие в войне в течение следующего года. Примечательно, что в прошлом году только 5% придерживались той же точки зрения. При этом значительно снизилось число тех, что не верит в скорое развитие серьезного военного конфликта.

Подавляющее число респондентов (71%) считают, что основным противником США в возможной войне будет Россия, на втором месте – Китай (69%). В 2017 году главным врагом РФ называли 53% опрошенных, КНР – 45%. В то же время американские солдаты перестали видеть угрозу со стороны Северной Кореи.

89% опрошенных уверены, что угрозу национальной безопасности США представляет кибертерроризм. Американская армия, по мнению респондентов, плохо подготовлена к отражению подобных атак.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 17.10.18

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