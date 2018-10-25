Француз отправился в тюрьму за кормление детей сладостями

Жителя Франции, который кормил своих детей только пирожными, а поил кока-колой, приговорили к трем месяцам тюремного заключения, пишет Le Figaro. По данным издания, мужчина страдает алкоголизмом и при этом в одиночку воспитывает двоих маленьких сыновей трех и четырех лет. Оказалось, что в квартире, где проживает эта неполная семья, нет ни кровати, ни холодильника, ни игрушек.

Странная семья попала в поле зрения социальных служб. Выяснилось, что мальчиков кормили только пирожными, а поили кока-колой. Из-за такого рациона старшему ребенку пришлось удалить семь зубов. Сейчас дети находятся у опекунов. Отец будет отбывать срок в тюрьме в Лиможе.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 25.10.18

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