В стене старого дома в США нашли тысячу человеческих зубов

Строители в США обнаружили тайник, в котором хранились сотни человеческих зубов. Отмечается, что это уже третий подобный случай за последнее время.

Страшную находку сделали в старом доме в городе Валдоста, штат Джорджия, передает Valdosta Daily News. Зубы были замурованы в стену здания, которое располагается в центре города.

По словам исследователей, подобные тайники делали стоматологи, которые работали в этом здании в начале ХХ века. По предварительным подсчетам, в стене хранилось около тысячи человеческих зубов.

Ранее человеческие зубы находили и в других городах. По всей видимости, подобная практика была распространена среди зубных техников того времени.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 26.10.18

Одна таблетка, и грипп отступит. В США зарегистрировали новое лекарство. / Число миллиардеров в мире увеличилось на 200 человек. / Белорусы «не заметили» просьбу украинского министра не говорить по-русски. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»