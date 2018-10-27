В стене старого дома в США нашли тысячу человеческих зубов

Строители в США обнаружили тайник, в котором хранились сотни человеческих зубов. Отмечается, что это уже третий подобный случай за последнее время.
Страшную находку сделали в старом доме в городе Валдоста, штат Джорджия, передает Valdosta Daily News. Зубы были замурованы в стену здания, которое располагается в центре города.
По словам исследователей, подобные тайники делали стоматологи, которые работали в этом здании в начале ХХ века. По предварительным подсчетам, в стене хранилось около тысячи человеческих зубов.
Ранее человеческие зубы находили и в других городах. По всей видимости, подобная практика была распространена среди зубных техников того времени.
Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»
Вашингтон. Другие новости 26.10.18
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