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Суббота, 27 октября 2018, 14:23 мск

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В стене старого дома в США нашли тысячу человеческих зубов

Фото: Reuters

Строители в США обнаружили тайник, в котором хранились сотни человеческих зубов. Отмечается, что это уже третий подобный случай за последнее время.

Страшную находку сделали в старом доме в городе Валдоста, штат Джорджия, передает Valdosta Daily News. Зубы были замурованы в стену здания, которое располагается в центре города.

По словам исследователей, подобные тайники делали стоматологи, которые работали в этом здании в начале ХХ века. По предварительным подсчетам, в стене хранилось около тысячи человеческих зубов.

Ранее человеческие зубы находили и в других городах. По всей видимости, подобная практика была распространена среди зубных техников того времени.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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