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Понедельник, 5 ноября 2018, 10:58 мск

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В перестрелке в Швеции ранены восемь человек

В Швеции восемь человек получили огнестрельные ранения в результате перестрелки у развлекательного заведения. По версии полиции, речь идет о разборках двух байкерских банд.

Инцидент произошел в городе Мёльнлюкке, передает Associated Press. Восемь человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

Полицейские задержали 13 участников перестрелки. Правоохранители считают, что столкновение произошло между двумя байкерскими группировками, одна из которых связана с клубом «Ангелы ада».

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 05.11.18

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