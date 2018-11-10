На американский «рай» обрушился Армагеддон: мировые знаменитости в панике покидают свои дома (ФОТО)

В США произошел крупнейший за последние годы природный пожар, который уничтожил тысячи домов и привел к человеческим жертвам. Судя по сообщениям местных СМИ, природная стихия не щадит никого – американские знаменитости оказались среди тысяч людей, которые были вынуждены срочно эвакуироваться.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг. Огонь охватил более 36 тысяч гектаров и уничтожил почти 7 тысяч построек, став самым разрушительным в истории этого американского штата. В эпицентре огненной стихии оказались, в том числе города Парадайс и Малибу, где проживают мировые знаменитости. Свои дома покинули известная модель Ким Кардашьян, певицы Шер и Леди Гага, а также культовый кинорежиссер Гильермо дель Торо.

В своем Twitter Ким Кардашьян отметила, что пламя уже распространилось на территорию, где находится ее дом, однако пожарным удалось сдержать распространение огня. Шер также заявила, что беспокоится за свой дом. Дель Торо тоже покинул свой Bleak House, где хранилась коллекция книг, эскизов к фильмам, уникальных костюмов и предметов реквизита. Он сообщил в Twitter, что ему жаль всего этого, но он хочет сохранить жизнь.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за лесные пожары в Калифорнии на местные власти и пригрозил лишить штат федерального финансирования, если проблема нецелевого использования выделяемых на борьбу со стихией средств не будет решена.

«Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет», – подчеркнул Трамп.

Калифорния, США, служба информации РИА «Новый День»

Калифорния, США. Другие новости 09.11.18

Посол США запретил Украине разрабатывать шахты – в угоду поставкам угля из Пенсильвании. / Террористы взяли на себя ответственность за нападение в Австралии. / Королеву красоты отправили за решетку на 13 лет за похищение человека. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»