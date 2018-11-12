В калифорнийском аду сгинули сотни человек. «Дальше будет еще страшнее», – считают власти (ФОТО)

Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии, по данным властей, достигло 31 человека. Люди сгорели в своих домах и автомобилях. Количество жертв может значительно вырасти: пропавшими без вести числятся 228 человек, передает AP. Ранее сообщалось о 23 погибших и более 100 пропавших без вести.

Спасатели работают на пепелище, фото: cnn.com

Огонь уничтожил более 7 тысяч зданий, большинство из которых жилые дома. Более чем 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольшее число жертв и разрушений зафиксировано в городе Парадиз, который оказался уничтожен огнем на 90%.

Природный пожар Camp уничтожил город Парадиз, фото: cnn.com

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии. Ранее Трамп возлагал ответственность за пожары на власти Калифорнии и грозил урезать федеральное финансирование.

От масштабных лесных пожаров пострадали, в том числе, знаменитости, среди которых – голливудский актер Джеральд Батлер и музыкант Нил Янг.

Батлер выложил в своем твиттере фотографию своего полностью сгоревшего дома в Малибу. Актер назвал происходящее в Калифорнии душераздирающем зрелищем и выразил благодарность пожарным и спасателям за мужество и стойкий дух.

Музыкант Нил Янг сообщил на своем сайте, что его дом тоже сгорел дотла. Он призвал власти обратить более пристальное внимание на проблему изменения климата.

Ранее американские СМИ сообщали, что свои дома в Малибу покинули телеведущая Ким Кардашьян, режиссер Гильермо дель Торо, певицы Леди Гага и Шер.

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун, в свою очередь, назвал ноябрьские природные пожары в штате «новой аномалией», которая будет продолжаться и только усиливаться в предстоящие 20 лет, пишет The Hill.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 12.11.18

Житель Новосибирска пырнул росгвардейца клинком, спрятанным в костыле. / В Подмосковье утонула 2-летняя девочка: возбуждено уголовное дело. / Выпили весь алкоголь и загадили кусты: норвежцы пожаловались на солдат НАТО. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»