Калифорния в огне: число жертв превысило 20 человек, более 100 – пропали без вести

Число погибших от самого разрушительного природного пожара в истории Калифорнии выросло до 23 человек, более 100 человек пропали без вести, пишет американская газета The Los Angeles Times со ссылкой на официальных лиц. Сообщается, что еще 14 тел были обнаружены накануне, многих из них сгорели в собственных машинах.

В результате разгула стихии уничтожено более 6700 домов и коммерческих зданий в округе Бьютт, что делает ЧП самым разрушительным в истории. Глава полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт сообщил, что еще два человека найдены мертвыми на тихоокеанском побережье в городе Малибу.

В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Фото: latimes.com

Парадиз, служба информации РИА «Новый День»

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