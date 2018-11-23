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Пятница, 23 ноября 2018, 13:03 мск

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Американские школьники угнали трактор и самолет

Фото полиции штата Юта

В США двое подростков обвиняются в угоне трактора и самолета. Школьникам удалось перелететь из одного города в другой.

Инцидент произошел в штате Юта, сообщает Deseret News Utah. По данным полиции, подростки 14 и 15 лет угнали трактор, на котором доехали до аэропорта, где завладели частным легкомоторным самолетом.

На воздушном судне школьники улетели в другой город, они приземлились в аэропорту Вернал, где их тут же задержали. Малолетних угонщиков доставили в исправительное учреждение для несовершеннолетних.

Солт-Лейк-Сити, Служба информации РИА «Новый День»

Солт-Лейк-Сити. Другие новости 22.11.18

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