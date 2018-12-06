В США робот отравил 24 человека спреем для отпугивания медведей

В США 24 человека попали в больницу из-за ошибки робота, который случайно распылил в помещении отравляющее вещество.

Инцидент произошел на складе компании Amazon, недалеко от города Трентон, штат Нью-Джерси. Автоматизированная машина по неизвестной причине проткнула баллон со спреем для отпугивания медведей, передает Washington Post.

На проблемы с дыханием в общей сложности пожаловались 80 человек, из них 24 были госпитализированы. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как критическое.

В настоящее время на предприятии проводится расследование причин произошедшего.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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