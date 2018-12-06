российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 декабря 2018, 16:29 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В США робот отравил 24 человека спреем для отпугивания медведей

В США 24 человека попали в больницу из-за ошибки робота, который случайно распылил в помещении отравляющее вещество.

Инцидент произошел на складе компании Amazon, недалеко от города Трентон, штат Нью-Джерси. Автоматизированная машина по неизвестной причине проткнула баллон со спреем для отпугивания медведей, передает Washington Post.

На проблемы с дыханием в общей сложности пожаловались 80 человек, из них 24 были госпитализированы. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как критическое.

В настоящее время на предприятии проводится расследование причин произошедшего.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 06.12.18

В Париже из-за акций протеста закрывают вузы и туристические объекты. / Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море. / США готовят военный корабль к отправке в Черное море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / США

США готовят военный корабль к отправке в Черное море

В США скончался еще один мигрант из России

Эсминец США демонстративно прошел у главной базы ВМФ РФ во Владивостоке

Над Японией столкнулись два военных самолета США

США «натаскают» бактерии на поиск российских подлодок

Генштаб рассказал о новых целях для ядерных ударов в случае расторжения ДРСМД

США грозят России последствиями и болью за украинских моряков

США выходят из ДРСМД через 60 дней

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Технологии, США,

Новости партнеров