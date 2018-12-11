Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и совершили посадку в международном аэропорту Майкетия в Венесуэле. Самолеты преодолели более 10 тыс. километров над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. На отдельных участках российские ракетоносцы получили сопровождение истребителей ВВС Норвегии F-16.

В Минобороны РФ особо подчеркнули, что перелет проходит в полном соответствии с международным правом. Россиян на аэродроме встречали министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео поспешил прокомментировать в Twitter полет российских ракетоносцев. По его словам, отправка двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу является «разбазириванием государственных средств». «Народам России и Венесуэлы нужно видеть все так, как есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость пока их люди страдают», – прокомментировал Помпео маневры.

Это не первый полет российских Ту-160 в Венесуэлу. Ранее стратегические бомбардировщики РФ были в этой стране в 2013 году. Кроме того, они участвовали в учениях в 2008 году. Как напоминает РБК, на прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит переброску Ту-160 в Венесуэлу, а корабли Военно-морского флота будут заходить в порты этой страны.

Неназванные представители Пентагона заявили изданию Washington Free Beacon, что в американском военном ведомстве намерены «пристально следить» за Ту-160 из-за их способностями по запуску крылатых ракет с ядерным боезарядом.

Москва, Иван Гридин

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