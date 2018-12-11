«Пусть свои деньги считают»: в Совфеде ответили на выпад США по Ту-160

В Совете Федерации отреагировали на заявление госсекретаря США Майкла Помпео, назвавшего отправку в Венесуэлу двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 «разбазариванием государственных средств» и «подавлением свободы».

Глава комиссии Совфеда по информационной политке Алексей Пушков посоветовал главе американского внешнеполитического ведомства подсчитать, «во что обошлись США бессмысленные ракетные удары по Сирии и сколько они всаживают в безнадежную войну в Афганистане». Об этом сенатор написал в своем твиттере. Также политик указал на «чудовищный госдолг США», о котором, по его словам, следует вспомнить Вашингтону.

«Пусть свои деньги считает. У нас есть Счетная палата», – заключил Пушков.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров согласился с коллегой. По его мнению, некорректно главе внешнеполитического ведомства США оценивать работу правительства другой страны. Сенатор в этой связи напомнил американскому политику, что деньги налогоплательщиков США, полагает он, тратятся на «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористического порядка, в Сирии» (цитата по RT).

Ранее сообщалось, что два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия в Венесуэле. Самолеты преодолели более 10 тыс. километров над Атлантическим океаном, Баренцевым, Норвежским и Карибским морями. На ряде участков российские ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16. В Минобороны РФ заявили, что перелет проходил в полном соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере высказал мнение, что отправка Ту-160 за океан направлена на «подавление свободы» и является «разбазариванием государственных средств». «Народы России и Венесуэлы должны увидеть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают», – прокомментировал госсекретарь США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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