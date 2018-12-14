«Они из музея и совсем не страшны»: посол США оценил прибывшие в Венесуэлу ракетоносцы РФ

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов. Дипломат сравнил стратегические ракетоносцы Ту-160, военно-транспортный самолет Ан-124 («Руслан») и дальнемагистральный лайнер Ил-62 с «экспонатами из музея» и усомнился в боеспособности бомбардировщиков.

По мнению американского посла, эти военные самолеты не представляют никакой угрозы. «Самолеты такого возраста – это не провокация. Они реально из музея», – приводит слова дипломата радиостанция RCN.

Как сообщал РИА «Новый День», 10 декабря два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия в Венесуэле. Самолеты преодолели более 10 тыс. километров над Атлантическим океаном, Баренцевым, Норвежским и Карибским морями. На ряде участков российские ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16. В российском военном ведомстве заявили, что перелет проходил в полном соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя прилет военных самолетов РФ в Венесуэлу, высказал мнение, что отправка Ту-160 за океан направлена на «подавление свободы» и является «разбазариванием государственных средств». «Народы России и Венесуэлы должны увидеть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают», – написал госсекретарь США в своем твиттере.

В Совете Федерации в ответ посоветовали Помпео подсчитать, сколько денег американских налогоплательщиков тратятся «на «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористических, в Сирии». Об этом, в частности, заявлял первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Его коллега Алексей Пушков напомнил про «чудовищный госдолг США» и призвал госсекретаря «считать свои деньги».

Добавим, что находящаяся в Венесуэле группа российских военных самолетов начала подготовку к возвращению на аэродромы постоянного базирования в РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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