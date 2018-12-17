США не стали рисковать единственным тяжелым ледоколом ради учений в Арктике

Соединенные Штаты решили не посылать свой единственный тяжелый ледокол Polar Star на учения в Арктику. По словам адмирала Пола Цукунфта, корабль настолько старый, что может сломаться во льдах, и тогда потребуется помощь России, чтобы отбуксировать его в безопасное место.

Ледоколу Polar Star уже больше 40 лет. Это единственное судно у США, которое пригодно для использования в Арктике, пишет американский портал Business Insider. Экс-командующий береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт заявил, что ледокол в плачевном состоянии. Когда совет национальной безопасности попросил адмирала отправить Polar Star через Северный морской путь в рамках учений по свободе навигации, тот отказался.

«Я не могу гарантировать, что не будет серьезных технических сбоев в ходе учений, и тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы ледокол отбуксировали в безопасное место, но сейчас не время это делать», – пояснил Цукунфт.

Издание не уточняет, на какие даты были назначены учения, известно, что адмирал сообщил об отказе в начале декабря.

Напомним, казус с подводной лодкой ВМС США произошел в марте 2018 года. Судно Hartford застряло во льдах Арктики во время тактических учений, в ходе которых репетировались сценарии нанесения ударов по России. Субмарина не смогла всплыть для совершения условной атаки в ходе маневров военно-морских сил Штатов – на поверхности оказалась только рубка, а сам корпус вмерз в лед.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 17.12.18

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