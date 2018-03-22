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Четверг, 22 марта 2018, 12:46 мск

Скандалы и происшествия

Подлодка США вмерзла в лед Арктики, отрабатывая удары по России. «Появился новый повод обвинить Москву», – шутят в соцсетях

Скриншот видео CNN

Подводная лодка ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики во время тактических учений, в ходе которых репетировались сценарии нанесения ударов по России. Субмарина не смогла всплыть для совершения условной атаки в ходе маневров военно-морских сил Штатов – на поверхности оказалась только рубка, а сам корпус вмерз в лед. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. Видеоролик с застрявшей подлодкой, снятый телеканалом CNN, появился в Сети.

Facebook

Подлодка в ледовом плену

План учений предполагал, что два флагмана американских ВМС подлодки Hartford и Connecticut должны были вынырнуть на поверхность и нанести условный удар по противнику. Однако обе субмарины не смогли справиться с арктическими льдами. Отметим, что обе подлодки используют стелс-технологии и вооружены новейшими крылатыми ракетами.

Как отметили в ВМС США, пятинедельные учения проводятся для оценки оперативной готовности флота в Арктике и улучшения понимания арктической среды. Об этом говорится в сообщении журнала военно-морских сил США U.S. Navy Currents Magazine в Facebook.

Застрявшую во льдах американскую субмарину активно обсуждают пользователи соцсетей. Комментаторы шутят, что теперь у Штатов появится повод для того, чтобы обвинить Россию в разработке и использовании нового вида оружия – арктического льда. Другие пользователи иронизируют, что Дед Мороз прислал в помощь России позднюю весну и теперь Америке придется обращаться к Москве за помощью, чтобы вызволить субмарину из ледового плена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.18

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