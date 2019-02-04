В Австралии, спасая город от наводнения, затопили 2 тысячи домов

Власти австралийского города Таунсвил, желая снизить ущерб от наводнения из-за проливных дождей, открыли дамбу, что привело к подтоплению двух тысяч жилых домов, передают Reuters и The Guardian.

Решение открыть затворы дамбы было принято из-за угрозы затопления 20 тысяч домов. Как передаёт Townsville Bulletin, жители домов, расположенных в низине, пожаловались угрозу затопление и попросили власти найти выход из ситуации. Единственное решение – открыть затворы дамбы. Понимая, что из-за этого в зоне подтопления окажется порядка 2 тысяч домов, власти предупредили об этом местных жителей. Опасность заключается не только в затоплении, но и то, что из-за выхода реки из берегов непосредственно на территории домовладений вместе с водой оказались крокодилы, змеи и другие дикие животные, которые покинули территорию обычного обитания.

По данным местных СМИ, местные жители опасаются крокодилов «больше, чем воды, уровень которой достигает груди». Им приходится тщательно проверять воду, прежде чем передвигаться. Крокодилы иногда забираются на наклонные деревья, чтобы спастись от стремительных потоков воды. Кроме того, жители опасаются распространения опасных инфекций, так как в реку попали канализационные воды и содержимое септиков.

После открытия дамба пропускала около 1,9 тысячи кубических метров воды в секунду. Власти предупредили местных жителей об «опасном и быстром потоке воды» и попросили их найти укрытия или переместиться на местность более высокого уровня. Однако даже после открытия дамба удерживает около 532 тысяч гигалитров воды.

Мэр Таунсвилла Дженни Хилл заявила, что нет никаких гарантий, что план с открытием дамбы сработает. Премьер штата Квинсленд Аннастасия Паласцук (Annastacia Palaszczuk) отметила, что таким образом власти пытаются сократить риск дальнейшего наводнения города. Она добавила, что спасатели предупреждали местных жителей о необходимости эвакуации.

Как передает TJ, за пару недель на Таунсвиллб и его окрестности выпало 1,16 метра осадков. 4 февраля ожидается ещё 100 миллиметров осадков, предупредило метеорологическое бюро. Из-за наводнения сотни домов остались без электричества и оказались отрезаны от города. 31 января в городе закрыли школы, они по-прежнему не работают.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 04.02.19

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