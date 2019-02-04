В Косово задержали россиянку и албанца из ООН

В Косово были задержаны два сотрудника миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации республики. Их подозревают в краже сумки.

Как сообщает местная газета Koha ditore со ссылкой на источники в правоохранительных органах, гражданка России и гражданин Албании попытались украсть сумку из одного из заведений на площади Ибрагима Ругова.

Имена задержанных сотрудников ООН не называются, известно, что их доставили в полицейский участок, однако потом отпустили по решению прокурора.

Приштина, Служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 04.02.19

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