российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 февраля 2019, 17:33 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Косово задержали россиянку и албанца из ООН

В Косово были задержаны два сотрудника миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации республики. Их подозревают в краже сумки.

Как сообщает местная газета Koha ditore со ссылкой на источники в правоохранительных органах, гражданка России и гражданин Албании попытались украсть сумку из одного из заведений на площади Ибрагима Ругова.

Имена задержанных сотрудников ООН не называются, известно, что их доставили в полицейский участок, однако потом отпустили по решению прокурора.

Приштина, Служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 04.02.19

Угроза человечеству: роботы станут совершеннее людей через 50 лет. / Частная разведка США: Повод для следующего вторжения России на Украину не изменился с крымских событий. / Из сердца жителя Китая хирурги извлекли зубочистку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Европа

Россия потратит более 1,5 млрд рублей на Евро-2020

По Франции прокатилась новая волна протестов «желтых жилетов»

США официально остановили участие в ДРСМД. Европа напугана

Крым могут обсудить в Давосе

«Российские ребята с саперными лопатами приведут Францию в чувство»: в Госдуме оценили перспективы протестов «желтых жилетов»

Европа поможет России в освоении Луны

План США по смене власти в Венесуэле в действии: Испания, Франция и Германия предъявили ультиматум Мадуро

Россия задолжала Совету Европы 60 млн евро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,

Новости партнеров