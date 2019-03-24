В США не нашли доказательств сговора Кремля с Трампом

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел фактов, указывающих на сговор между Кремлем и избирательным штабом Трампа в ходе президентских выборах в США в 2016 году. Об этом говорится в рапорте генерального прокурора США Уильяма Барра, обнародованном Минюстом.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Россию обвинили во вмешательстве в выборный процесс. Якобы российские хакеры по приказу президента Владимира Путина взломали почтовые серверы Демократической партии и перетянули голоса избирателей на сторону Трампа. Москва подобные обвинения отрицает. Сам Трамп называет «российское дело» охотой на ведьм. Отметим, что на расследование из бюджета потрачено около 20 млн долларов.

«В ходе расследования спецпрокурора не установлено, что какое-либо должностное лицо, занятое в предвыборной кампании Трампа, или кто-либо еще, связанный с этой кампаний, вступал в сговор или согласовывал с правительством России действия, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года», – говорится в рапорте Барра, опубликованном на сайте Судебного комитета Палаты представителей США.

Вашингтон, Игорь Юров

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