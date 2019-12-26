США готовят информационную атаку на российскую элиту

Киберкомадование США занимается разработкой тактики информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Атакие предполагается начать, если Москва совершит попытку «вмешаться» в ход выборов президента США в 2020 году, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что такого рода действия не будут направлены непосредственно на президента России Владимира Путина, так как это было бы чрезмерно провокационно. Американские военные хорошо отработали приемы психологической обработки общественности, например, за счет распространения листовок. Так, в Ираке такими методами склоняли армию Саддама Хусейна сдаться коалиции. Теперь интернет и социальные сети значительно расширили эти возможности.

Газета пишет, что глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял о подготовке тактики информационной войны с Россией еще в сентябре. Он подчеркивал, что Вашингтону следует громко заявлять о таких намерениях, чтобы демонстрировать готовность дать жесткий ответ.

Как писал «Новый День», минувшей весной стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел фактов, указывающих на сговор между Кремлем и избирательным штабом Трампа в ходе президентских выборах в США в 2016 году. Об этом говорилось в рапорте генерального прокурора США Уильяма Барра, обнародованном Минюстом.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Россию обвинили во вмешательстве в выборный процесс. Якобы российские хакеры по приказу президента Владимира Путина взломали почтовые серверы Демократической партии и перетянули голоса избирателей на сторону Трампа. Москва подобные обвинения отрицала. Сам Трамп называл «российское дело» охотой на ведьм. Отметим, что на расследование было потрачено около 20 млн долларов.

«В ходе расследования спецпрокурора не установлено, что какое-либо должностное лицо, занятое в предвыборной кампании Трампа, или кто-либо еще, связанный с этой кампаний, вступал в сговор или согласовывал с правительством России действия, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года», – говорилось в рапорте Барра, опубликованном на сайте Судебного комитета Палаты представителей США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.12.19

Козак надеется на помощь Евросоюза в разрешении проблемы с «Северным потоком – 2». / Новак: Швейцарская Allseas может вернуться к достройке «Северного потока – 2». / «Культура в опасности»: в Париже балерины станцевали на холоде против пенсионной реформы (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»