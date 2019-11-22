Сотрудника ФБР подозревают в подделке документа по «российскому делу»

В США сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) подозревают в подлоге документа, связанного с делом о «вмешательстве» России в выборы американского президента. Если вина юриста спецслужбы подтвердится, то это станет доказательством того, что в расследовании дела о связях Дональда Трампа с РФ допущены нарушения.

Как сообщает CNN, теперь уже бывший сотрудник ФБР внес изменения в некий документ, который касается слежки за советником будущего президента США Дональда Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года. Значимость этого документа неизвестна.

В то же время сведения о внесенных изменениях попали в доклад генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) за штабом Трампа во время выборов.

Напомним, расследование о «вмешательстве» России в избирательный процесс началось после победы Трампа. Американские политики обвинили русских хакеров в связях с нынешним главой государства. Сам Трамп неоднократно отвергал обвинения, также и российские власти говорили о голословности подобных высказываний.

Весной 2019 года прокурор Роберт Мюллер, под руководством которого проходило расследование, заявил в итоговом докладе об отсутствии доказательств сговора Трампа или его помощников с Москвой.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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