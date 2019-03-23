В США завершили расследование по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о завершении расследование по возможному вмешательству России в выборы президента. Об этом сообщают американские СМИ.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Россию обвинили во вмешательстве в выборный процесс. Якобы российские хакеры по приказу президента Владимира Путина взломали почтовые серверы Демократической партии и перетянули голоса избирателей на сторону Трампа. Москва подобные обвинения отрицает. Сам Трамп называет «российское дело» охотой на ведьм. Отметим, что на расследование из бюджета потрачено около 20 млн долларов.

На сегодняшний день итоговый отчет уже передан генеральному прокурору США Уильяму Барру, который должен решить: публиковать документ полностью, частично или не публиковать вообще.

Впрочем, Барр уже известил Сенат, что собирается ознакомить конгресс с основными выводами из доклада в ближайшие дни.

Адвокаты президента США выразили желание ознакомиться с содержанием доклада Мюллера перед публикацией, а представители Демократической партии в конгрессе настаивают на том, чтобы результаты расследования были обнародованы сразу и полностью – без предварительного изучения стороной Трампа.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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