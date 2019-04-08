На черноморское побережье выбросило более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили на берегу Черного моря 131 килограмм кокаина, сообщили в пресс-службе румынской полиции. Первые пакеты с наркотиком обнаружили 5 апреля в округе Констанца. В связи с этим было организовано обследование береговой линии у городов Нэводари и Мамая. На патрулирование отправились около 300 офицеров и 14 кораблей береговой охраны, а также два вертолета.

Отмечается, что найденные пакеты могут быть частью партии в 800 кг, которую нашли на заброшенном корабле. По данным телеканала, стоимость партии оценивается в €300 млн. BBC News добавляет, что по подозрению в причастности к контрабанде арестовали двоих сербов.

Бухарест, Иван Гридин

Бухарест. Другие новости 08.04.19

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