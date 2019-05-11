Белорусские таможенники задержали гражданку России с рекордной партией наркотиков

На границе Польши и Белоруссии задержали россиянку, которая пыталась провезти более 100 кг наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны в автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе белорусской таможни, 38-летняя женщина следовала через пункт пропуска «Домачево». Россиянка проходила по «красному» коридору, представив к декларированию, электросамокат и напольный кондиционер.

В ходе осмотра таможенники обнаружили в автомобиле несколько тайников, закрытых на электромагнитные замки, в которых было спрятано 100 пакетов с неизвестным веществом общим весом более 100 кг, а также три брикета весом около 550 г..

Экспертиза выявила, что в тайниках хранилось психотропное вещество МДМА (экстази) и наркотическое средство гашиш. «Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», – говорится в сообщении таможенной службы.

Женщину задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 328-1 УК Республики Белоруссии «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Белоруссия наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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