Трамп анонсировал встречу с Путиным. В Кремле об этом не слышали

Президент США Дональд Трамп сказал, что он встретится с главой России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на 12-м саммите G20, который пройдет 28-29 июня в японском городе Осака, передает Reuters. Bloomberg уточняет, что о готовности встретиться Трамп сообщил журналистам во время переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», – добавил президент.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», – цитирует его РБК. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что из Вашингтона запрос об организации встречи не поступал. Источник близкий к МИДу, ранее заявил, что предложение поступало с американской стороны.

Сегодня, 14 мая, в Сочи с визитом, как ожидается, прибудет госсекретарь США Майк Помпео. Он планирует встретиться не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с президентом. Помпео должен был прилететь в Москву, но его планы изменились. В МИДе заявили, что это было связано с графиком госсекретаря.

По словам Лаврова, основными темами на переговорах станут ситуация вокруг Ирана и решение США выйти из соглашения по ядерной программе, а также Договор о сокращении наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.05.19

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