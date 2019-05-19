«Ждем предложений от Вашингтона»: в Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа

Москва надеется на встречу президента РФ Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, но ждет инициативы Вашингтона по возможности организации саммита на высшем уровне. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия». По его словам, пока никаких предложений от США не поступало.

Песков напомнил, что в Аргентине менее чем за сутки была отменена уже согласованная встреча двух президентов. Напомним, переговоры сорвались из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда Россия задержала украинские военные корабли, нарушившие госграницу РФ. «В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны», – заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что, исходя из общих интересов, более предпочтительной была бы полноформатная встреча с подготовленной повесткой дня, чем краткая встреча на ногах «где-то в кулуарах». Однако, по его словам, никаких предложений от США пока нет. Представитель Кремля в связи с этим заявил, что Москве известно о желании Трампа встретиться с Путиным, но госсекретарь США Майк Помпео во время своего недавнего визита в Россию не привез каких-то предложений об организации встречи на полях саммита G20 в японской Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Песков добавил, что говорить о перспективах российско-американских отношений на ближайшие два года в свете грядущей избирательной кампании в США пока сложно. По словам пресс-секретаря президента, кое-что в отношениях России и США прояснится ровно через месяц на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Трамп заявил о готовности встретиться с российским коллегой и лидером Китая Си Цзиньпином на 12-м саммите G20 вОсаке во время переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», – отметил президент США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.05.19

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