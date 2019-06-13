Полная деградация: отношения России с США «все хуже и хуже», констатировал Путин

Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Отношения деградируют, становятся все хуже и хуже», – заключил глава российского государства в интервью телекомпании «Мир». Путин в связи с этим напомнил, что американские власти за последние годы приняли в отношении России «несколько десятков решений, связанных с санкциями».

В то же время президент РФ выразил надежду, что «здравый смысл, в конце концов, восторжествует». Путин рассчитывает, что в рамках cаммита G20 в японской Осаке Россия и США смогут найти конструктивные решения, которые «будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики».

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона стали хуже, чем во времена холодной войны.

Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Осаке 27-28 июня. Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным в рамках «Большой двадцатки». В Кремле при этом отметили, что не получали от Вашингтона подтверждения планов по переговорам. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что не обсуждали с представителями Госдепа возможности встречи Путина и Трампа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.19

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