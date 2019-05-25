НАТО переходит на новую военную стратегию из-за России

Североатлантический альянс принял новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» с российской стороны. Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Die Welt am Sonntag.

По его словам, это позволит альянсу полностью подготовиться к обороне и гарантировать стабильность. Генсек также заметил, что иногда требуется принятие новых военных концепций. «На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», – сказал Столтенберг.

Ранее глава Военного комитета Альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. «Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины», – заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран – членов НАТО в Брюсселе.

Кроме того, он потребовал от Москвы освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. В ответ на это зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что блок продолжает дезинформировать мировую общественность, настаивая на «аннексии» полуострова Россией.

«Безосновательные требования представителей альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского регион», – заявил Швыткин.

В марте Министерство иностранных дел России в годовщину присоединения Крыма призвало Евросоюз и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».

Крым стал российским регионом после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.05.19

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