Глава военного комитета НАТО сделал жесткое заявление по Крыму

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Официальное заявление опубликовано на сайте Альянса.

«Просто чтобы было понятно – Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины», – заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран – членов НАТО в Брюсселе.

Кроме того, он потребовал от Москвы освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Как писал «Новый День», в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу, допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.

Стоит отметить, что в ходе заседания в Брюсселе другой представитель НАТО, новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Тод Уолтерс сказал, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину. Ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».

В марте Министерство иностранных дел России в годовщину присоединения Крыма призвало Евросоюз и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».

Крым стал российским регионом после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 23.05.19

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