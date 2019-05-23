В Госдуме и Совфеде ответили на призыв НАТО вывести войска из Крыма

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на призыв НАТО вывести российские войска с территории Крыма. По его словам, блок продолжает дезинформировать мировую общественность, настаивая на «аннексии» полуострова Россией.

«Безосновательные требования представителей альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского регион», – цитирует РИА «Новости» Швыткина.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также прокомментировал слова председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича. «Кто делал это заявление должен знать, что российская армия в Крыму была, есть и будет, по той причине, что она находится там не последние пять лет, а с XVIII века. Плохо они знают историю и настоящее Крыма. Если бы они хорошо знали, то такие бы заявления вряд ли делали, как минимум бы промолчали», – заявил он РБК.

По его словам, нахождение Крыма в составе России «справедливо и законно», а американской стороне стоит контролировать свои военные действия. «Те же самые американцы и войска так называемой коалиции действуют на территории Сирии незаконно. Вот оттуда они должны были бы выводить все вооруженные подразделения, дать Сирии обустраивать мирную жизнь. Можно говорить и про другие регионы мира, они в своем глазу бревна не видят», – добавил Цеков.

Как писал «Новый День», ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил о необходимости вывода российских войск из Крыма, а также призвал Москву прекратить «оказывать поддержку» ополченцам в Донбассе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.19

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