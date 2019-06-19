российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 июня 2019, 09:05 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Трамп поборется за второй срок в президентском кресле

Фото: Reuters

Глава США Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты на второй срок. Об этом он объявил, выступая на митинге своих сторонников в Орландо. В своей речи действующий глава государства обвинил соперников-демократов в желании уничтожить США. Выборы президента США должны состояться в 2020 году.

Трамп сохранил поддержку своих избирателей, поэтому шансы на переизбрание у него есть, считает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Если во время выдвижения на выборах 2016 года республиканский истеблишмент принял Трампа достаточно холодно, то в роли претендента на переизбрание его поддерживают более решительно, считает эксперт.

«Республиканская партия, которая была весьма по-разному настроена к Трампу, сейчас в общем скорее на его стороне: и партийные массы, и даже партийная верхушка. Поэтому, в общем шансы для переизбрания у него вполне неплохие. Но учитывая, как сейчас принято говорить, волатильность ситуации, конечно, что-то предрекать за 1,5 с лишним года весьма и весьма сложно», – заявил Лукьянов РИА «Новости».

По мнению политолога, несмотря на то, что отдельные высказывания Трампа противоречат друг другу, в целом его политическая линия очень последовательная, что нравится однопартийцам и избирателям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.19

В Госдуме не дали внятного комментария на возможное размещение американских баз на Украине. / Меркель закрыла крымский вопрос вслед за Путиным. / Нафтогаз предложил Газпрому сдаться новым способом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

США согласились покупать российские самолёты-амфибии Бе-200

Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика США у границ РФ

«Кибервоенные действия в отношении РФ…»: Кремль прокомментировал сообщения об атаках со стороны США

Польша разместит военный контингент США в шести точках на восточных границах

Договоренности о сокращении ядерного оружия не мешают странам модернизировать свои арсеналы

Сербская оппозиция подтвердила: консультации с американцами ведутся регулярно

Анкара пригрозила Вашингтону санкциями

Американские эксперты рассказали о критических проблемах у самолетов F-35

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Выборы, Политика, Россия, США,

Новости партнеров