Фургон с 270 килограммами наркотиков протаранил полицейский автомобиль

В Австралии 28-летний мужчина, находясь за рулем фургона, не справился с управлением и врезался в патрульную машину полицейских. В кузове грузовика находилось более 270 кг метамфетамина.

ДТП произошло в районе Иствуд на окраине Сиднея, передает Reuters. Молодой человек не вписался в поворот и протаранил патрульный автомобиль, припаркованный у полицейского участка. Виновник аварии попытался скрыться, но был задержан менее чем через час.

При обыске в фургоне обнаружили более 270 кг наркотиков, предположительно, речь идет об метамфетамине. По оценкам правоохранителей, эта партия на черном рынке стоит не менее 140 млн долларов.

Мужчину арестовали и предъявили обвинение в незаконном распространении наркотиков и опасном управлении транспортным средством.

Сидней, Служба информации РИА «Новый День»

Сидней. Другие новости 23.07.19

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