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Среда, 7 августа 2019, 12:37 мск

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В столице Дании прогремел мощный взрыв

Фото: Reuters

В Копенгагене около здания налоговой инспекции прогремел мощный взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает Reuters, взрыв произошел накануне вечером у входной группы. В результате поврежден фасад здания. В момент происшествия в помещении находились два человека, никто из них не пострадал.

Утром место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков. Он назвал происшествие «серьезным ущербом для здания налоговой службы». «Это возмутительное и абсолютно неприемлемое действие», – заявил министр в твиттере.

Датские правоохранители проводят расследование, устанавливаются личности виновных и их мотив.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

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