Трамп всерьез задумался о покупке Гренландии – WSJ

Президент США Дональд Трамп «с различной степенью серьезности» неоднократно интересовался покупкой Гренландии Соединенными Штатами, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Издание пишет, что Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Два источника заявили, что президент США попросил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки. Ряд советников Трампа назвали идею «хорошей экономической игрой», одобрив ее. Другие назвали ее неосуществимой.

Собеседники газеты вне Белого дома, которые также слышали об интересе Трампа к Гренландии, сравнили эту сделку с приобретением Аляски. При этом источники говорили об этом одновременно с «предвкушением и опасением», поскольку пока неясно, насколько далеко президент США готов зайти. Белый дом и Госдепартамент, а также представители Королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне не ответили на запрос WSJ.

Гренландия – крупнейший на Земле остров к северо-востоку от Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население – порядка 56 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.08.19

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